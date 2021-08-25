Выясняются обстоятельства аварии на 39 км автодороги Минск - Молодечно - Нарочь

Выясняются обстоятельства утренней аварии. ДТП произошло сегодня на 39 км автодороги Минск - Молодечно - Нарочь. Водитель "Лады-Веста" остановился на асфальтированной обочине по ходу движения транспорта, чтобы поправить груз, который перевозил в прицепе. Помочь вызвался и его пассажир. Когда двое мужчин находились возле прицепа, на них наехало авто. В результате ДТП водитель "Лады-Веста" погиб на месте, а пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.