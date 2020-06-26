Выясняются обстоятельства аварии на пересечении проспекта Победителей и улицы Нарочанской в Минске

Geely двигалась в направлении улицы Ратомской и столкнулась с Кіа, первое авто развернуло и отбросило в Volkswagen, который ехал по улице Тихой, а затем и на бордюрный камень. В результате Geely опрокинулась. Водители Kia и Geely с травмами доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель Geely поехал на красный сигнал светофора.



