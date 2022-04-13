Выясняются обстоятельства ДТП с участием пассажирского транспорта в Минске

Выясняются обстоятельства масштабного ДТП с участием пассажирского транспорта в Минске: есть пострадавшие. Как сообщалось, накануне вечером водитель троллейбуса, двигаясь по улице Скрипникова, отвлеклась от управления транспортным средством и совершила столкновение еще с одним троллейбусом. Последний от удара повредил автомобиль Hyundai, который в свою очередь задел BMW. В результате аварии травмы получили шесть человек, из них два ребенка. Пострадавшие доставлены в больницу для обследования.