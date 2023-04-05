Выясняются причины возгорания в общежитии в Старых Дорогах

Сегодня ночью на пожаре спасатели эвакуировали более 20 человек, в том числе 6 детей. На задымленной лестничной клетке между этажами сотрудники МЧС нашли девушку без сознания. После реанимационных мероприятий пострадавшую госпитализировали. Выяснилось, что очаг возгорания находился в подвале, плотным дымом были охвачены нижние этажи здания и фойе. Кстати, за последние дни это был уже второй вызов спасателей в общежитие.