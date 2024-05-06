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Выявить возможные заболевания можно в кабинете диспансеризации в поликлиниках Минска, узнали, что для этого необходимо

Лучше предупредить, чем лечить! Кабинеты диспансеризации продолжают открывать в поликлиниках Минска. Главная задача - провести полный анализ и выявить возможные заболевания на ранних стадиях. Для этого необходимо записаться на прием к врачу, заполнить анкету и пройти первичный осмотр. После беседы с врачом общей практики пациентов при необходимости отправляют к узким специалистам.

Основной акцент - на предупреждение серьезных сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний, а также проблем с нервной системой.

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