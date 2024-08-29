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Выявляются ли серьезные недостатки у школ во время оформления паспортов готовности - рассказали в Госконтроле
Качество, доступность и равные условия для получения образования - один из приоритетов социальной политики белорусского государства.
Каждый ребенок вне зависимости от места жительства и дохода родителей имеет право на достойное обучение.
Приемка школы для директора, как экзамен для школьника. Как оказалось, двоечников нет. Паспорта готовности получили все учебные заведения Беларуси. Кроме комиссий, отдельные рейды организует и Госконтроль.
Если говорить о самих директорах, зданиях, учебных классах, то проблем уже в последнее время мы находим все меньше. Это какие-то легкие недостатки, которые просто из-за невнимательности руководящего состава школы не были выполнены. Но все же есть определенные более глобальные моменты - готовность спортивных площадок, дорожек, подходов к школе, заборов. В отдельных случаях есть факты, когда выявлялись просто выбоины. В сельских населенных пунктах рядом со школой стояли какие-то здания, сооружения, которые были небезопасны.
К одной из таких проверок Госконтроля присоединилась и съемочная группа АТН. Представителя КГК встречают в школе № 99 города Минска. Специалист тщательно оценивал материально-техническую базу. Заглядывал в столовую, актовый зал, учебные кабинеты и уборные. К 1 сентября все должно работать как часы - от сушилки для рук до интерактивного проектора. Директор выдохнула - замечаний нет.
Была произведена замена различных коммуникаций, переоборудованы кабинеты. Появились хорошие мастерские для технического труда у мальчиков. Что очень приятно, в 2024 году приобретены дополнительные столы и стулья для организации питания обучающихся. Заменено некоторое технологическое оборудование, а в связи с тем, что мы ежегодно проводим косметический ремонт, еще были заменены петли на отдельных дверных полотнах.
"Это ведь Минск", - скажут отдельные телезрители. И по-своему будут правы. Минские учебные заведения действительно должны задавать тон, но так ли все за пределами кольцевой?
В Дзержинском районе, в поселке Энергетиков, есть Негорельская средняя школа № 1, на территории которой ученики с пользой для здоровья проводят последние деньки лета. Новая воркаут-площадка популярна круглый год. С покупкой тренажеров помогли спонсоры. Благодаря капремонту похорошела школа и снаружи, и внутри.
Был обновлен фасад учреждения образования, отштукатурен, утеплен, окрашен. Кроме этого, был произведен капитальный ремонт кабинета химии. В мастерских отремонтировано ограждение. В нашем учреждении образования имеется STEM-класс, где дети имеют возможность заниматься робототехникой. А также открыт и работает уже целый год инженерный класс. Кроме этого, на базе школы в мае открыто школьное лесничество.
Единственное, что не успели к новому учебному году, сетует директор, - реконструировать спортивную площадку. Понятно, что вины педсостава в этом нет. Такие строительные работы стоят немалых вложений. Но главное, что деньги недавно на реконструкцию выделили. За сроками сдачи объекта непременно проследит Госконтроль Республики Беларусь.
Зачем государство инвестирует в образование. Как выглядит современный храм знаний. Восстанавливают ли в Беларуси старые учебные заведения. Об этом смотрите в новом выпуске совместного проекта АТН и Комитета государственного контроля "На контроле Президента".
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