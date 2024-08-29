Выявляются ли серьезные недостатки у школ во время оформления паспортов готовности - рассказали в Госконтроле

Если говорить о самих директорах, зданиях, учебных классах, то проблем уже в последнее время мы находим все меньше. Это какие-то легкие недостатки, которые просто из-за невнимательности руководящего состава школы не были выполнены. Но все же есть определенные более глобальные моменты - готовность спортивных площадок, дорожек, подходов к школе, заборов. В отдельных случаях есть факты, когда выявлялись просто выбоины. В сельских населенных пунктах рядом со школой стояли какие-то здания, сооружения, которые были небезопасны.

Виктор Бурло, замначальника главного управления Комитета Госконтроля Беларуси