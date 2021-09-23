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Выздоровление от COVID-19: четыре месяца в больнице, два из которых под аппаратом ИВЛ
Да, за это время белорусы научились жить и работать в условиях ковида. Наша медицина достойно справляется и в период подъема сезонной заболеваемости. По-прежнему самым надежным способом борьбы остается вакцинация. Она минимизирует последствия. У многих болезнь проходит легко и бессимптомно. Но есть, к сожалению, и тяжелые случаи, как, например, у героини следующего сюжета. Четыре месяца в больнице, два из которых под аппаратом ИВЛ. Непростой путь к выздоровлению - история из первых уст - прямо сейчас.Анна Язепова рассказывает свою историю (видео).
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