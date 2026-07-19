Выживший в трагедии на хуторе Миновичи: Просите Бога, чтобы не было войны

О том, как рассказы очевидцев спустя десятилетия помогли восстановить правду о страшной трагедии, - в программе "Война и мир".

Сегодня на месте хутора Миновичи в Ивьевском районе Гродненской области растет лес. В июле 1943 года за помощь партизанам и подрыв немецкого эшелона каратели уничтожили хутор и его жителей. О той трагедии напоминают лишь камни от фундамента сожженных домов и хозяйственных построек.

Леону Ивановичу Житко уже за 90, но он хорошо помнит, как фашисты пришли в их деревню в тот день. Его мать, увидев приближающихся немцев со станции, попросила сына загнать уток в сарай. Немцы переловили птиц и переломали им шеи. "Готовая продукция к употреблению", - с горечью вспоминает Леон Иванович, показывая свои записи.

Леон Иванович - один из немногих свидетелей эпизода геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Родные Тересы Феликсовны Выдронок тоже погибли от рук нацистов на хуторе Миновичи.

Ее отец шел на расстрел первым, потому что был маленького роста. Брат толкнул его в яму и упал сверху, прикрыв собой. Отец остался жив под телом брата. "Лежу, кровь стекает, слышу - перестали стрекотать автоматы. А брат хриплым голосом: "Ты хоть глянь за моими детьми". Лежал до темноты, потом вылез из-под него (он уже застыл) и пополз в жито, дальше в кусты. В деревне люди помогли помыться, одеться. Говорит, в хлеве просидел, в дом не заходил", - пересказывает воспоминания отца Тереса Феликсовна.

"Дядю застрелили возле дома, потому что он был больной, плохо ходил. Он сказал немцам: "Все равно гоните на расстрел, так стреляйте возле дома, потому что я не дойду". Они и расстреляли", - рассказала женщина еще один эпизод.

На следующий день пошли в разведку, потому что надо было хоронить людей. По ее словам, оставшиеся в живых боялись, ждали, когда уйдут немцы, потом пришли и похоронили убитых.

История гибели хутора Миновичи десятилетиями передавалась из уст в уста, но документально зафиксирована не была. Все изменилось, когда Леон Иванович увидел в одной из передач на гродненском телевидении сюжет о расследовании сожжения другого хутора. Мужчина обратился в прокуратуру и стал инициатором расследования по данному эпизоду. Он собственноручно нарисовал детальную карту местности того времени.

Прокурор Ивьевского района Гродненской области Александр Широких вспоминает, как начиналась работа: "Данная информация поступила нам. Была нарисована карта с указанием того, где был расположен хутор. Мы начали работать с районом, с жителями, но работа застопорилась, потому что людей, которые бы что-то помнили, было мало. Потом было принято решение дать объявление в газету и рассказать, что расследуется дело об уничтожении хутора Миновичи в годы войны. Сознательные граждане обратились, рассказали. Сразу выехала следственная группа, следователи, прокуроры".

Опытные прокуроры слушали рассказы очевидцев, и даже у них мурашки бежали по коже от осознания того, что творилось на нашей земле, признался Александр Широких.

"Люди помнят о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, поздно мы начали эту тему, - отметил председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Игорь Генец. - Мало осталось живых свидетелей событий, происходивших в годы войны. Но память жива в поколениях. Мы стараемся публично рассказывать о каждом новом факте, привлекаем молодежь к наведению порядка на местах трагедий. Это нужно, чтобы люди видели, как это было ужасно, и чтобы подобное никогда не повторилось".

Мария Петровна Антончик о трагедии на хуторе Миновичи узнала от своей бабушки, которая жила недалеко - в Сенковичах.

В детстве они вместе ходили в лес за ягодами. Бабушка показывала место и рассказывала, что в войну здесь случилась ужасная трагедия: людей на хуторе фашисты убили, а дома их сожгли. Жители соседних Сенковичей боялись, что каратели придут и к ним, поэтому днем они прятались в погребах, а ночью уходили с детьми на высокое место.

Марии было 12 лет, когда она слушала рассказы бабушки. "Я уже знала о Великой Отечественной. Знала, что много людей погибло в эту войну. Когда война была где-то там - это одно, но когда здесь, в нескольких шагах от места, где моя бабушка жила, где моя мама маленькая бегала... Вот мне это все запало в душу", - со слезами на глазах сказала женщина.

Тереса Феликсовна вспоминает наставления своего отца. "Просите Бога, чтобы не было войны, - говорил он. - Война - это гибель, от которой страдают невинные".

Пока одни наживаются на оружии, другие гибнут. Отец женщины часто спрашивал: "Почему такая участь выпала нам? Мы на чужую землю не лезли, нам своего хватало. Враг вторгся и уничтожал все на своем пути. Война - это холод, голод и взрывы. Но люди шли вперед, защищая свою землю как могли".

Никто не забыт. Ничто не забыто. Благодарный белорусский народ помнит своих предков. И память эта не надуманная, она глубоко в душе каждого белоруса.