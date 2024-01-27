"Вызов" для юных патриотов из Гомельской области - на полигоне Белая Лужа они проходят боевую и психологическую подготовку

Проверку на прочность и выносливость для школьников из Гомельского региона организовало молодое общественное объединение "Патриоты Беларуси". Отборочные этапы республиканского военно-патриотического турнира "Вызов" позади. Сейчас у юных "новобранцев" идет борьба за путевку в полуфинал. Ребята побывали на экскурсии в музее военной техники под открытым небом и специализированном классе, посвященном операции "Багратион", отрабатывали навыки владения оружием, проходили обкатку танками и учились управлять беспилотниками. Окунулась в армейскую жизнь и корреспондент АТН Катерина Стреха.

Три дня, когда все должно быть по-боевому: четко и слаженно. В этот раз на базе Военной академии Беларуси строевую, тактическую, психологическую и инженерную подготовку проходят школьники из Чечерска и Речицы. Съемочная группа АТН, как обычно, присоединяется и "Вызов" принимает.

Первая точка патриотического маршрута - музей вооружения и техники под открытым небом. Всего 27 экспонатов со всей Беларуси.





Руку к разработке боевой машины десанта приложил Василий Филиппович Маргелов. В подобной машине произошло первое десантирование с экипажем внутри. В этом принимал участие и сын самого генерала Маргелова.

Вся информация на стендах в залах военной истории. Здесь же и специализированный класс, посвященный операции "Багратион". Летом 1944 года первым был освобожден Витебск. Потом Бобруйск, Минск, Полоцк и Брест. Об этом рассказывают и в школе на уроках истории.

Двадцатка отважных школьников за эти дни должна успеть многое. Решили разделиться: одни занимаются сборкой-разборкой автомата и отрабатывают навыки стрельбы в виртуальном тире, другие продолжают знакомство с вооружением.

Автоматическийгранатомет модификации "Пламя" с тремябарабанами и29 боеприпасами- мощное и надежное оружие, котороепоражает цель в радиусе 7 м. Гранатомет уже более пятидесяти лет на вооружении белорусской армии.

В Вооруженных силах конструкторы не стоят на месте - все модернизируется, берется все самое лучшее с учетом старой советской техники, добавляется новое. Вообще у нас лучшие Вооруженные силы, и мы всегда готовы защитить и обеспечить безопасность нашей родной страны! Василий Рымар, председатель первичной организации ОАО "МТЗ" РОО "Патриоты Беларуси"

Юным патриотам вызовы тоже не страшны! Пришло время сменить повседневную одежду на военную экипировку. И от теории, наконец, перейти к практике.

"Форму одежды в воинской части устанавливает командир части в соответствии с температурой на улице, - говорит Илья Казак, командир взвода учебно-боевых машин. И указывает на недочеты: "В вашем случае не хватает такого атрибута, как ремень поясной - он должен идти поверх куртки. Воротник должен быть расправлен, все карманы застегнуты, все должно быть опрятно".

Место дислокации неизменно - полигон Белая Лужа под Борисовом. Минусовая температура не должна стать препятствием на пути к заветной цели.









Проверка не на силу и выносливость, скорее, на психологическую выдержку. Наверное, самая зрелищная часть - обкатка танками. Таким образом ребят посвящают в курсанты Военной академии.

В окопе съемочной группе АТН бывать уже приходилось. Правда, не морозным утром и не при таком количестве снега. Эмоции зашкаливают и у нас, и у юных "новобранцев". Страшно в тот момент, когда над головой проезжает такая огромная машина, как танк.

"Немножечко боюсь! Но верю, что все будет отлично! Все говорят, что классно и круто, хочется еще! Еще плюс тут стреляют со всех сторон", - делится впечатлениями участница турнира.

Молодой человек по имени Никита признается, что шел на испытание с большим желанием. "Страх того, что ты можешь что-то не сделать только из-за того, что это что-то новое! Желание сделать - огромное, из-за того, что это интересно!" - говорит он.

"Когда залезла в окоп и танк проехал надо мной, было страшно, а потом привыкла - нормально!" - рассказывает девушка.

Боевое крещение пройдено! Далее держим путь на стрельбище!

"Из калаша я стрелял впервые, а из пневматической винтовки довольно много! Вроде бы стреляешь, а звон в ушах уже!"- говорит участник турнира.

"Я думала, что будет хуже! У меня плохое зрение - не очень видела мишень! Но результат меня удивил!" - призналась юная патриотка.

Почувствовали себя школьники из Чечерска и Речицы и настоящими разведчиками. Управляли дронами волонтерской инициативы "Крылья". Сейчас в копилке "Патриотов Беларуси" около сотни беспилотников. Уникальные возможности летательных аппаратов демонстрируют военнослужащие, в чьи подразделения уже поступили квадрокоптеры.

Минимальный курс обучения по управлению беспилотником составляет 3-4 недели (в зависимости от типа дрона и от специализации, по которой его использовать).