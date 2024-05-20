"Вызов" пройден. Продолжаем знакомство с участниками военно-патриотического турнира и узнаем, о чем мечтает команда из Витебской области

"Вызов" пройден. Почти за год в состязаниях на ловкость и смелость приняли участие 140 школьников из разных уголков нашей страны. Ребята постигали азы армейской жизни, проходили полосу препятствий и обкатку танками, управляли дронами, участвовали в военизированных эстафетах. Мы продолжаем знакомство с финалистами турнира, но уже на их территории. Первой точкой маршрута стала Витебская область. Подробности в сюжете Катерины Стрехи.

Сергей Машков. Подполковник запаса. Руководитель по военно-патриотическому воспитанию школьников. Под его чутким руководством юные "вызовцы" постигали азы армейской жизни.

Захар Канаш. Командир команды. Увлекается историей малой родины. Мечтает связать жизнь с военным делом, планирует поступать в Институт пограничной службы.

Илья Вилкойцас. Будущий офицер. Гордится подвигом предков. Быстрее всех в команде разбирает и собирает автомат.

Максим Загоруйко. Активист. В родной стране чувствует себя в безопасности. Белорусов ценит за доброту и отзывчивость.

Кирилл Альхименок. Олимпиадник. Вел команду по азимутам, лучший в ориентировании на местности.

Анна Мухамедгалиева. Мечтает, чтобы люди бережнее относились к природе, помнили историю страны, гордились прошлым и заботились о будущем. Лучшая волейболистка в школе.

Игнат Курилович. Знает, что такое командный дух. Быстрее всех бегает. На турнире выступал в роли разведчика.

Ника Шалковская. Владеет оружием не хуже любого парня. С легкостью бросает себе "Вызовы" и с достоинством их проходит.

Юлиана Панавас. Активно участвует в жизни школы. Уверяет, что ее главный враг - страх. Отвечает за позитивный настрой в команде.

Данил Танана. Лучший снайпер в команде. Уважает историческое наследие Синеокой. Цель - поступить в Военную академию Беларуси.

Надежда Милто. Участие в турнире стало проверкой на прочность и выносливость. В медицинской подготовке ей нет равных.

Эвелина Харлампиева. После отборочного этапа сошла с дистанции по состоянию здоровья. За кадром поддерживала боевой дух команды.

В Поставах располагалась большая водяная мельница для урегулирования потока воды, были специальные ставы, отсюда произошло название города. Захар Канаш, ученик 10 класса СШ № 4 г. Поставы, командир команды

Поставы. Небольшой и уютный уголок Витебщины. Этот город с населением почти 19 тыс. человек - малая родина десятки отважных и смелых, которые с достоинством "Вызов" принимали. Они же дошли до самого конца и вошли в число финалистов.

Вспомним одно из испытаний. Поступил сигнал "застава в ружье". "Это значит, что за 45 секунд мы должны собраться, сесть в машину и выдвигаться к границе, чтобы словить нарушителя", - рассказали ребята.

Поставская четвертая средняя школа благодаря "вызовцам" теперь известна не только во всем регионе, но и во всей стране. Сильные духом учатся здесь.