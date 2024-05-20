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"Вызов" пройден. Продолжаем знакомство с участниками военно-патриотического турнира и узнаем, о чем мечтает команда из Витебской области
"Вызов" пройден. Почти за год в состязаниях на ловкость и смелость приняли участие 140 школьников из разных уголков нашей страны. Ребята постигали азы армейской жизни, проходили полосу препятствий и обкатку танками, управляли дронами, участвовали в военизированных эстафетах. Мы продолжаем знакомство с финалистами турнира, но уже на их территории. Первой точкой маршрута стала Витебская область. Подробности в сюжете Катерины Стрехи.
Сергей Машков. Подполковник запаса. Руководитель по военно-патриотическому воспитанию школьников. Под его чутким руководством юные "вызовцы" постигали азы армейской жизни.
Захар Канаш. Командир команды. Увлекается историей малой родины. Мечтает связать жизнь с военным делом, планирует поступать в Институт пограничной службы.
Илья Вилкойцас. Будущий офицер. Гордится подвигом предков. Быстрее всех в команде разбирает и собирает автомат.
Максим Загоруйко. Активист. В родной стране чувствует себя в безопасности. Белорусов ценит за доброту и отзывчивость.
Кирилл Альхименок. Олимпиадник. Вел команду по азимутам, лучший в ориентировании на местности.
Анна Мухамедгалиева. Мечтает, чтобы люди бережнее относились к природе, помнили историю страны, гордились прошлым и заботились о будущем. Лучшая волейболистка в школе.
Игнат Курилович. Знает, что такое командный дух. Быстрее всех бегает. На турнире выступал в роли разведчика.
Ника Шалковская. Владеет оружием не хуже любого парня. С легкостью бросает себе "Вызовы" и с достоинством их проходит.
Юлиана Панавас. Активно участвует в жизни школы. Уверяет, что ее главный враг - страх. Отвечает за позитивный настрой в команде.
Данил Танана. Лучший снайпер в команде. Уважает историческое наследие Синеокой. Цель - поступить в Военную академию Беларуси.
Надежда Милто. Участие в турнире стало проверкой на прочность и выносливость. В медицинской подготовке ей нет равных.
Эвелина Харлампиева. После отборочного этапа сошла с дистанции по состоянию здоровья. За кадром поддерживала боевой дух команды.
В Поставах располагалась большая водяная мельница для урегулирования потока воды, были специальные ставы, отсюда произошло название города.
Поставы. Небольшой и уютный уголок Витебщины. Этот город с населением почти 19 тыс. человек - малая родина десятки отважных и смелых, которые с достоинством "Вызов" принимали. Они же дошли до самого конца и вошли в число финалистов.
Вспомним одно из испытаний. Поступил сигнал "застава в ружье". "Это значит, что за 45 секунд мы должны собраться, сесть в машину и выдвигаться к границе, чтобы словить нарушителя", - рассказали ребята.
Поставская четвертая средняя школа благодаря "вызовцам" теперь известна не только во всем регионе, но и во всей стране. Сильные духом учатся здесь.
Участник команды Максим Загоруйко дал совет следующему поколению "вызовцев": "Мы испугались отборочного этапа, поэтому главное - не бояться. Был ранний подъем, сумерки, мы тогда долго бежали, люди раненые лежали. Было страшно".
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