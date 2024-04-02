Взаимодействие президентских библиотек Беларуси и России будет способствовать образованию единого информационного пространства - Квачан

Президентская библиотека Беларуси и Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает БЕЛТА.



"Сегодня в Союзном государстве отмечается один из важнейших праздников - День единения народов Беларуси и России. Этот праздник символизирует общность исторических судеб, многовековую дружбу и, конечно, духовное и культурное братство белорусов и россиян. Символично, что в этот праздник мы подписываем соглашение по открытию в Президентской библиотеке Беларуси Центра удаленного доступа к электронным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Это событие является одним из ярких примеров сотрудничества между нашими странами. Взаимодействие президентских библиотек Беларуси и России будет способствовать образованию единого информационного пространства. В частности, речь идет непосредственно об обмене теми или иными электронными документами, включении их в общие ресурсы, разработке взаимодействия между библиотечными продуктами", - сказал директор Президентской библиотеки Беларуси Сергей Квачан.



По его словам, документы, доступ к которым получат читатели Президентской библиотеки Беларуси, имеют большую историческую ценность, потому что ряд документов в годы Великой Отечественной войны был уничтожен или вывезен с территории Беларуси. "Буквально перед нашей встречей мы общались еще и с коллегами из Президентской библиотеки Казахстана и идея создания единого информационного пространства, популяризирующего наши государства и патриотизм наших граждан, нашла подтверждение и у коллег", - добавил Сергей Квачан.



Генеральный директор Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина Юрий Носов подчеркнул, что открытие удаленного электронного читального зала поможет за один клик оказаться в фондах библиотеки и познакомиться с ее многообразными документами.



Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина уже подписала соглашение о сотрудничестве с Национальной библиотекой Беларуси, а завтра в 12.00 состоится подписание соглашения с Центральной научной библиотекой имени Якуба Коласа НАН Беларуси.

