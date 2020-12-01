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Взаимодействие в военной, технической и научной сферах, противодействие угрозам военной безопасности обсудили в преддверии саммита ОДКБ
Взаимодействие в военной, технической и научной сферах, а также противодействие угрозам военной безопасности. Эти вопросы в преддверии саммита ОДКБ сегодня в режиме онлайн обсудили министры обороны стран организации. В конференции также принял участие Генсек ОДКБ Станислав Зась. Во время обсуждения глава оборонного ведомства Беларуси Виктор Хренин обрисовал ситуацию в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. По итогам участники заседания приняли решение о переработке плана оперативного развертывания КСОР с учетом современных реалий, определили направления развития военной составляющей в период председательства в ОДКБ Таджикистана и спланировали развитие военного сотрудничества на пятилетку.
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