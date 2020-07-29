Взбитая манная каша

Возьмем:



200 граммов любых сезонных или замороженных ягод,

4 столовых ложки манной крупы,

5 соловых ложек сахара, ванилин,

50 граммов сливочного масла,

400 мл воды.

Ягоды моем, заливаем водой, добавляем сахар, ванилин и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и варим 10 минут.

Растворимая клетчатка, которой так богаты летние фрукты и ягоды и которую так любят бактерии в организме человека, повышающие иммунитет, в ягодах остается и после кипячения. Минералы и макроэлементы тоже.

Ягодный отвар процеживаем, всыпаем в него манную крупу и варим до загустения, постоянно помешивая, примерно минут 5-7.

Употребление манной каши лучше ограничить людям с лишним весом.

Добавляем сливочное масло и взбиваем миксером до пышности.Подаем с ягодами, которые мы отложили из отвара. Можно добавить несколько свежих.