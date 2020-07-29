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Взбитая манная каша

Возьмем:

  • 200 граммов любых сезонных или замороженных ягод,
  • 4 столовых ложки манной крупы,
  • 5 соловых ложек сахара, ванилин,
  • 50 граммов сливочного масла,
  • 400 мл воды.

Ягоды моем, заливаем водой, добавляем сахар, ванилин и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и варим 10 минут.

Растворимая клетчатка, которой так богаты летние фрукты и ягоды и которую так любят бактерии в организме человека, повышающие иммунитет, в ягодах остается и после кипячения. Минералы и макроэлементы тоже.

Ягодный отвар процеживаем, всыпаем в него манную крупу и варим до загустения, постоянно помешивая, примерно минут 5-7.

Употребление манной каши лучше ограничить людям с лишним весом.

Добавляем сливочное масло и взбиваем миксером до пышности.Подаем с ягодами, которые мы отложили из отвара. Можно добавить несколько свежих.

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

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