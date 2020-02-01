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Вздутие живота, метеоризм кишечника могут быть симптомами опасных заболеваний
Такое неприятное явление, как вздутие живота, может беспокоить многих. И детей, и взрослых.Чем могут быть вызваны эти неполадки в организме и как их избежать? Давайте разбираться!
За сутки через желудочно-кишечный тракт проходит порядка 30 литров воздуха. Он попадает в организм, когда мы едим. Разговоры, спешка во время приема пищи, глотание жидкости большими глотками (например, горячий чай присербывая), глотание плохо пережеванной пищи, курение, употребление жевательных резинок.
В кишечнике огромное количество разнообразных микроорганизмов. Все, что попадает в кишечник, переваривается этими микроорганизмами. В результате переваривания синтезируется огромное количество газов. Когда в кишечнике скапливается большое количество газов, они начинают искать какие-то укромные местечки в области физиологических изгибов: правого подреберья, левого подреберья, печеночный угол и селезеночный угол.
По последним данным, количество газов, которое существует в кишечнике человека, страдающего вздутием, точно такое же, как и у человека, который вздутием не страдает. А причиной развития некомфортного состояния вздутия, а также болей, связано с проблемами в самом желудочно-кишечном тракте.
Поели и чувствуем неприятные ощущения. С чеммогут быть проблемы:
- Желудочно-кишечный тракт. Желудок, 12-перстная кишка или тонкий кишечник - если проблемы до 30 минут, если спустя 30 минут после еды, то это проблемы в толстой кишке.
- Инфекции, которые поражают толстый кишечник, тонкий кишечник, например, сальмонеллы, иерсинии, кишечная палочка, тот же хеликобактер. Лямблии, лямблиоз, простейшие, которые находясь в тонкой кишке, размножаются и выделяют газы. В результате чего наш кишечник сдавливается, ему некомфортно.
- Сердечная недостаточность. При сердечной недостаточности наблюдается скапливание жидкости в брюшной полости.
- Онкология
Если по каким-то причинам вас стала беспокоить проблема вздутия живота, ни в коем случае не ставим себе самостоятельно диагноз, не пытаемся лечиться самостоятельно.
Конечно же, вздутие живота редко является основным симптомом того или иного заболевания, но если вы мучаетесь отрыжкой, болями в животе, у вас вздутие и тяжесть - обследуйтесь! Сначала идите к терапевту, а он отправит вас, возможно, к гастроэнтерологу, инфекционисту.
Какие продукты могут вызвать вздутие живота
Продукты вызывают повышенное газообразование (подробнее в видео):
- Фруктоза, глюкоза, клетчатка - ими богаты все фрукты. Нужно съедать менее 400 граммов в день. И не за один раз!
- Лактоза (молочный сахар). Есть люди, у которых непереносимость лактозы, и с возрастом лактозавызывает все больше проблем.
- Фруктаны. Содержатся в луке и чесноке. На самом деле эти продукты очень богаты содержанием сахара.
- Галактаны (содержатся в бобовых). Но бобовые очень полезны, поэтому долго их вымачивайте!
Все указанные продуктынужно употреблять осторожно и понемногу
Почему нужно обращать внимание на употребление хлеба?
Из-за дрожжей. Хлеб содержит дрожжи, они вызывают метеоризм и вздутие. Какой выход? Замените хлеб сухариками. Хлеб бездрожжевой можно, но осторожно! При производстве бездрожжевого хлеба производитель допускает добавление закваски. Покупая хлеб в магазине, обращайте внимание на состав. Из какой муки? Ржаной, сеяной, обдирной, пшеничной? Плюс разные добавки могут быть в составе: и семечки, и фрукты, и овощи!
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