Вздутие живота, метеоризм кишечника могут быть симптомами опасных заболеваний

Такое неприятное явление, как вздутие живота, может беспокоить многих. И детей, и взрослых.Чем могут быть вызваны эти неполадки в организме и как их избежать? Давайте разбираться!



За сутки через желудочно-кишечный тракт проходит порядка 30 литров воздуха. Он попадает в организм, когда мы едим. Разговоры, спешка во время приема пищи, глотание жидкости большими глотками (например, горячий чай присербывая), глотание плохо пережеванной пищи, курение, употребление жевательных резинок.



В кишечнике огромное количество разнообразных микроорганизмов. Все, что попадает в кишечник, переваривается этими микроорганизмами. В результате переваривания синтезируется огромное количество газов. Когда в кишечнике скапливается большое количество газов, они начинают искать какие-то укромные местечки в области физиологических изгибов: правого подреберья, левого подреберья, печеночный угол и селезеночный угол.



По последним данным, количество газов, которое существует в кишечнике человека, страдающего вздутием, точно такое же, как и у человека, который вздутием не страдает. А причиной развития некомфортного состояния вздутия, а также болей, связано с проблемами в самом желудочно-кишечном тракте.



Поели и чувствуем неприятные ощущения. С чеммогут быть проблемы:

