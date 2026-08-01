Взгляд изнутри: познакомимся с молодыми специалистами "Первого информационного"

Первое рабочее место - это волнительный этап начала самостоятельной жизни. Здесь особенно важна поддержка как руководства, так и коллектива. 1 августа в Беларуси к своим трудовым обязанностям приступают около 60 тыс. молодых специалистов. В том числе и "Первый информационный" станет первым местом работы для журналистов.

Расскажем о тех, для кого новости 24/7 - это мечта, а репортерство - образ жизни.

Молодые специалисты - генераторы идей, которые ломают стереотипы. Это люди, готовые не только предлагать, но и внедрять, брать ответственность за решения и не бояться риска. Для телевизионной кухни ингредиент обязательный. Белтелерадиокомпания давно сделала ставку на такие кадры. Выпускники вузов и колледжей сегодня привносят новое в эфиры. И "Первый информационный" не исключение.

Порог самого юного канала страны в 2026 году переступили 8 молодых специалистов. Каждый заряжен на работу и уже стал частью большой информационной команды.

Сергей Ладысев в отделе репортеров уже два года. Однако путь в профессию начал задолго до первого эфира. Любовь к журналистике у Сергея с детства: всегда хотел рассказывать стране о важных событиях. Желание сбылось. Хоть и не быстро. Сначала полгода стажировки в Агентстве теленовостей, а после обучение у наставников уже на "Первом информационном". Сегодня Сергей - молодой специалист, которого зритель не просто знает в лицо, но и успел полюбить.

Сергей Ладысев

Сергей Ладысев, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"На первом курсе нас обучали разным базам журналистики и написанию сюжетов. И когда ты приходишь на телеканал, понимаешь, что это немножко разное, потому что журналистика на факультете дает теоретическую базу, а здесь получаешь практическую. И я решил, что на втором курсе хочу уже попытать свои силы, чтобы намного раньше начать работать и получать навыки. Я считаю, что свой небольшой вклад вношу у работу "Первого информационного".

Стать молодым специалистом невозможно без погружения в профессию. Это аксиома. Каждый из 8 ребят обязательно прошел стажировку, а школа наставничества только добавляла уверенности в выбранном деле. От проб до первого сюжета в эфире всегда плечом к плечу наставник.

Алеся Высоцкая

Алеся Высоцкая, руководитель отдела репортеров телеканала "Первый информационный":

"Молодые специалисты - это всегда хорошо. И это не только оперативность, свежий взгляд и желание объять необъятное. Это еще тот задор, импульс, который они дают всему коллективу. В этом году пришла очень сильная смена. Только у нас в отделе репортеров сразу два краснодипломника, а это уровень".

Рубрика Станислава Рябцева уже успела полюбиться жителям столицы. Станислав из команды репортеров региональных новостей. Его авторский взгляд на жизнь Минска видят зрители проекта "Твой город". Необычный, запоминающийся формат "Новости на ходу" и только актуальная информация - особый почерк, который сегодня узнают многие.

Четыре года назад молодой человек поступил на факультет журналистики БГУ и довольно быстро понял: его место на телевидении. Недолго думая, решил рискнуть и попробовать свои силы на главном телеканале страны. И не прогадал.

Станислав Рябцев

"Я полностью погружаюсь в тему, хочу разобраться, дойти до сути проблемы и рассказать ее зрителю. Прихожу заряженным, инициативным, с кучей идей, чтобы творить, побеждать и создавать что-то новое, - поделился Станислав Рябцев. - Все мы приходим в профессию зеленые. Учимся, получаем опыт, совершенствуем профессиональные качества. Мне помогали учить сюжеты, стендапы учить, память тренировали, с людьми общаться тоже учили. И к сегодняшнему дню мы пришли к тому, что работаем на "Первом информационном".

Телевидение - это отдельный мир, где итоговый результат - качественный и оперативный контент - зависит только от командной работы.

Анастасия Меженникова - звукорежиссер. И то, как звучит эфир - ее ответственность. То, что, возможно, не заметят другие, она услышит. Важный навык, который дало телевидение, - работать здесь и сейчас, принимать решения за доли секунды.

Анастасия Меженникова

Анастасия Меженникова, звукорежиссер телеканала "Первый информационный":

"В конце второго курса я пришла сюда на стажировку сначала в качестве ассистента, а уже через полгода понемногу садилась за пульт. Мне стало очень интересно, как это все управляется. Мне очень нравятся выездные студии. Я уже работаю как ассистент и как звукорежиссер. Это еще более интересный опыт - работа в выездной студии. Это новое пространство, новая акустика, новые люди".

Приходят по распределению, а душой прирастают навсегда. Государством для молодых специалистов созданы условия - работа сразу на полную ставку, и наниматель создает условия для комфортного труда. Плюс возможность получить жилье. Соцпакет. Достойная зарплата. Все это в комплексе привлекает молодежь.