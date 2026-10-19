"Взгляд сквозь века": как проходит визуальная реконструкция Новогрудского замка

Краткий пересказ от ИИ

В Новогрудке возвращают исторический облик средневековому замку. До наших дней сохранились лишь остатки двух башен - Щитовки и Костельной. Проведенная консервация позволила остановить разрушение стен. Теперь там создают визуальную реконструкцию цитадели.

Новогрудок - город с тысячелетней историей, расположенный в красивейших местах на западе Беларуси.

Когда-то именно здесь начиналось Великое княжество Литовское. Важнейшее политическое и стратегическое значение в средние века это место имело исключительную важность. Здесь же располагалась резиденция самого Миндовга.

Ну а живым свидетелем триумфов и сокрушительных осад был, конечно, Новогрудский замок. Сегодня от его неприступной мощи и семи некогда созданных башен осталось лишь два титана. Правда, вскоре историческая справедливость все-таки восстановится, и на этот раз без вмешательства в хрупкую аутентичность древней кладки. Восстановить, не прикасаясь, - именно такая задача сегодня стоит перед городом.

Княжеская резиденция, которая веками носила статус самой неприступной крепости региона, сегодня переживает глобальное обновление. Реставрация коснулась резиденции Миндовга еще в 2010-м. За 16 лет строители провели консервацию каменной кладки, укрепили грунт.

Комплекс работ позволил обезопасить объект для посещения и спас от полного разрушения главных немых свидетелей истории - башню и Щитовку.

Марина Шабанович, начальник отдела культуры Новогрудского райисполкома:

"На сегодняшний момент ведется корректировка документации для того, чтобы можно было начать работу по шестому пусковому комплексу. Что же это такое? Это восстановление башни Щитовка и размещение там холодной музейной экспозиции. Башня Щитовка будет иметь 6 ярусов. На пяти ярусах будет размещена экспозиция, посвященная каждому периоду развития жизни нашего Новогрудского замка. А шестой ярус будет служить смотровой площадкой, также будет служить площадкой для проведения выставок, которые можно организовать в теплый период времени".

Сегодня утраченный облик замкового комплекса восстанавливают и с помощью законов оптики. Заглянуть вглубь столетий можно будет благодаря современным технологиям. Сейчас ведется работа над проектом "Взгляд сквозь века", который соединит реальное и иллюзорное. На Замковой горе появится стеклянная панель, которая буквально "дорисует" недостающие элементы крепости на фоне настоящих руин.

Светлана Королько, председатель Новогрудского районного Совета депутатов:

"Этот проект ассоциируется с тем, чтобы воссоздать 3D-панели для того, чтобы показать, какие же были башни на нашем Новогрудском замке. Это 7 башен, и когда смотришь сегодня на Костельную и Щитовку, 3D-панель восстанавливает все 7 башен. И вот именно визуализация нашего Новогрудского замка и заложена в основу данного проекта".

И это не конец исторической перезагрузки. Так, уже установлен стационарный биноскоп на самой вершине Кургана Мицкевича для обзора города. Также в ближайшее время на склоне Малого замка, откуда открывается вид на городскую черту, смонтируют панорамные качели, превратив этот живописный склон в еще одну точку притяжения для горожан и туристов.

Светлана Королько отметила, что через биноскоп можно рассмотреть окрестности древнего Новогрудка. Она пояснила, что устройство мобильное, его можно направлять в любую сторону, благодаря чему открывается вид не только на красоту родного края, но и на Новогрудский замок.

Новогрудский замок - туристическая жемчужина Гродненщины. Об этом говорят и цифры. В 2026 году он привлек свыше 41 тыс. путешественников. При этом историческое наследие остается доступным для каждого, цена вопроса - всего один рубль.

Новогрудский замок

"Вход на Новогрудский замок мы сделали платным. Плата чисто символическая - 1 рубль. Для того чтобы четко понимать, насколько же востребован Новогрудский замок. Мы всегда знали, что он является таким магнитом притяжения для туристов, но сейчас мы смогли в этом лично убедиться", - рассказала Марина Шабанович.

Новогрудок, когда-то давший мощный геополитический импульс всей средневековой Европе, сегодня доказывает, что истинная сила государства - в умении помнить свои истоки.