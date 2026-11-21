На Всебелорусском народном собрании демографическая безопасность определена одним из приоритетов социально-экономического развития страны до 2030 года. Как этот стратегический ориентир уже трансформируется в конкретные законопроекты, рассказала член Совета Республики Национального собрания Беларуси Тамара Красовская.

Тамара Красовская

"Действительно, стратегический ориентир на укрепление демографической безопасности является самым главным и важным инструментом выполнения Программы социально-экономического развития. Этот стратегический ориентир уже нашел свое место в правовых актах и государственных программах. Так, во исполнение решения ВНС принята Государственная программа развития демографического потенциала на 2026-2030 годы. Это такая современная программа, я бы даже сказала, это программа - взгляд в будущее. Она ориентирована на улучшение реальной демографической ситуации", - отметила эксперт.

В законодательстве этот ориентир поддерживают несколько ключевых документов. Указ № 95 о государственной поддержке жилищного строительства предусматривает льготное кредитование, выдачу субсидий и оказание финансовой помощи молодым семьям, воспитывающим детей. Указ Президента Беларуси № 38 об арендном строительстве жилья направлен на поддержку молодых специалистов и молодых семей, прибывших в населенные пункты, особенно небольшие, с целью закрепить их на местах.

Систематизация жилищного законодательства продолжается.

"Поэтому сегодня на основании этого указа во всех регионах местные органы исполнительной власти утвердили списки наиболее востребованных должностей служащих и профессий рабочих. В первую очередь арендное жилье будет предоставляться именно этим специалистам и работникам, которые востребованы на местном рынке труда", - рассказала Тамара Красовская.

Также пересмотрены социальные выплаты и гарантии, которые стали более адресными, напомнила парламентарий. В рамках обновленного законопроекта о государственных пособиях расширена поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, беременных женщин и многодетных семей.

На вопрос о том, какие инструменты господдержки оказались наиболее эффективными, собеседница ответила, что говорить об отдельном инструменте не приходится, и добавила: как практик она видит, что огромную роль сыграла комплексная и системная поддержка государства. В первую очередь это программа семейного капитала. Благодаря ей увеличилось количество многодетных семей. "Беларусь многодетная" - так охарактеризовала страну парламентарий. По ее словам, Минская область занимает второе место после Брестской по многодетности: там насчитывается практически 22 тыс. многодетных семей, и потенциал для роста еще есть.

Также член Совета Республики отметила, что 11 видов государственных пособий - это серьезная поддержка не только для многодетных, но и для всех семей, воспитывающих детей, и напомнила, что Беларусь - единственная страна, где сохранился трехлетний период ухода за детьми: мама может оставаться с ребенком три года, а при желании выйти на работу, за ней сохранятся пособие и заработная плата. Значительную роль в улучшении демографической ситуации в республике сыграли жилищное субсидирование и охрана здоровья.

"Только создавайте семьи и рожайте деток", - резюмировала Тамара Красовская.