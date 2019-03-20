3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Взгляд на Беларусь" парня из Лос-Анджелеса
Американец с японскими корнями Кенни Курата - о белорусском общепите, Минском полумарафоне и празднике 9 Мая.
В проекте "Взгляд на Беларусь" необычный герой - Кенни Курата. Его родственники живут в Японии, но сам он родился и вырос в Лос-Анджелесе, окончил Калифорнийский университет и уже успел пожить в Германии, Грузии, Казахстане, Украине, России. А в 2013-м он переехал в Минск и начал работать преподавателем английского языка. В Беларуси герой проекта нашел необычные увлечения: ходить в лес по грибы и участвовать в марафонах и спортивных соревнованиях. А еще Кенни расскажет, почему ему нравится пересматривать "Служебный роман" Эльдара Рязанова и читать Ивана Тургенева.
Кенни так полюбил нашу страну, что во время разлуки с Беларусью очень скучал по стране. Однажды даже заказал спортивную форму с белорусской символикой и выступал в ней на международных соревнованиях.
Как объездить Беларусь на велосипеде? Почему нужно посетить экскурсию по тракторному заводу? Какие соревнования проходят в Крево? Обо всем расскажет Кенни Курата. Смотрите новый выпуск проекта "Взгляд на Беларусь" 20 марта в 20:30 на телеканале "Беларусь 24".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва