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Взгляд на Беларусь Йозефа Мигаша
Ему удалось познакомиться с белорусской глубинкой и понять белорусскую душу. Йозеф Мигаш вот уже более четырех лет живет и работает в Минске, где возглавляет Посольство Словацкой Республики в Беларуси. Несколько дней назад указом Президента дипломат награжден орденом Франциска Скорины.
В выпуске проекта "Взгляд на Беларусь"наш гость расскажет о жизни в Беларуси, об образовании и спорте, дипломатической службе, об увлечениях, мечтах и планах, например, о том, как после завершения дипломатической карьеры он планирует заниматься фермерством.
"Взгляд на Беларусь" Йозефа Мигаша смотрите сегодня после "Панорамы".
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