Ему удалось познакомиться с белорусской глубинкой и понять белорусскую душу. Йозеф Мигаш вот уже более четырех лет живет и работает в Минске, где возглавляет Посольство Словацкой Республики в Беларуси. Несколько дней назад указом Президента дипломат награжден орденом Франциска Скорины.



В выпуске проекта "Взгляд на Беларусь"наш гость расскажет о жизни в Беларуси, об образовании и спорте, дипломатической службе, об увлечениях, мечтах и планах, например, о том, как после завершения дипломатической карьеры он планирует заниматься фермерством.



"Взгляд на Беларусь" Йозефа Мигаша смотрите сегодня после "Панорамы".





