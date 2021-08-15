Взгляд на главную тему недели - "Большой разговор с Президентом" политического обозревателя Н. Бреус

Неделя началась с "Большого разговора" - резонансной встречи Президента с медийным и экспертным сообществом. В этот раз как никогда много было затронуто непростых и острых тем. Разговоры по этому поводу не утихают до сих пор. Год после президентских выборов и попытки блицкрига, политическое давление на Беларусь, информационные атаки, санкционный прессинг, миграция и пандемия, истории предательства и наоборот - проснувшегося патриотизма на почве небывалых событий для нашей страны. 300 участников во Дворце Независимости, прямой телеэфир и интернет-трансляция.

Представлено было более десятка государств. К Беларуси и ее лидеру, а также сказанному 9 августа, интерес как никогда огромный! Не только внутри страны, но и далеко за пределами. Сразу после "Главного эфира" - телеверсия встречи, которую по просьбамзрителей покажут в выходной прайм-тайм. Там - все только самое "смачнае"!

Обозревателя Наталью Бреус мы попросили сделать почти невозможное - в сжатом экспресс-формате обобщить смыслы, впечатления, реакции... Наталья, рискнете?

Попробую! Сразу замечу, для участников "Большого разговора" никто никаких ограничений по времени или содержанию не ставил.

Прошла неделя, и все это время сказанное Президентом держало информационную повестку. Потому что откровенно, четко, на злобу дня и без лишних дипломатических реверансов. В духе белорусского лидера.

"Большое видится на расстоянии", - часто повторяет наш Президент. Призывая не давать сгоряча оценки громким событиям и не делать скоропалительных выводов. Будь то решения по COVID-19, тактика действий в постэлекторальный период или реакция на выпады соседей. В рамках истории один год, конечно, ничто, но вот прошедший точно был определяющим и многому нас научил. Уже сегодня очевидно, что все было сделано правильно. Прежними не будет ни Беларусь, ни мы сами, но главное - сохранили страну.

Попытки "угробить" все-таки не прекращаются - санкционное давление только усиливается.

К разговору на языке санкций Беларуси не привыкать. Всего ничего за время независимости смогли поработать в спокойном режиме, а так постоянно наталкиваемся на ограничения и условия. Что юлить, "санкционное жало" больно жалит. Любую страну. Но не умрем. У России санкции с 2014 года. Это закаляет, заставляет сконцентрироваться на других направлениях, импортозамещении. В конце концов, нас это подталкивает быть сплоченнее.

Ох уж эта политика… Наэлектризовала белорусов… Украинцам не привыкать, давно "варятся" в политических страстях. Кстати, часто говорят: "Нам бы Лукашенко!"





Давайте прямо скажем, люди увидели настоящего Президента. Люди увидели того человека, который владеет ситуацией, которому не надо прятаться за видео, за иносказательными вещами, за СНБО, за кем-то еще. Вот Президент вышел, разложил все по полочкам, да можно критиковать его за некоторые взгляды, а можно и вслушаться. Владимир Кацман, политический эксперт (Украина)

Против Беларуси развязана настоящая информационная война. Прогнозы экспертов неутешительные - инфопротивостояние будет только усиливаться. Новые медиа много на себя берут. Ответ на это все только один.

Трудно не потеряться в этом информационном шуме. Ворох фейков обрушился на нас в последний год. Одни из последних - творчества не анонимных телеграм-каналов, а целого CNN. Склепали утку о том, что якобы в Беларуси есть концлагерь для политзаключенных. Опровержений не дождались! Эти люди, не стесняясь, требовали правду от белорусского Президента. Вопросы "кретаивных" СМИ США и Британии были как под копирку.

Других острых вопросов у ангажированных СМИ не нашлось. Несмотря на шаблонность и общую методичку, Президент не уставал пояснять, что протесты были совсем не мирными, люди нарушили закон, пыток на Окрестино не было, перед теми, кто попал в замес случайно - извинились. Дальше в таком же духе. В итоге пришлось поставить точку.

Сара Рейнсфорд из BBC не сможет больше работать у нас. Беларусь здесь ни при чем. Российский МИД не продляет журналистке рабочую визу. Придется вернуться в родные пенаты, где, кстати, лондонцы с криками "хватит врать" штурмом брали здание "честного" BBC.

Но была не только рефлексия по поводу пройденного этапа. Большая часть разговора касалась внутренних вопросов - развития экономики, жизни после пандемии и перемен в жизни политической. Работа над реформой Конституции - в разгаре.

Что прозвучало для внешнего контура? Эмоциональный, но точный посыл сильным мира.

Несмотря на то, что много времени было уделено отношениям с Россией, союзником и партнером, по мне вся суть в одном предложении.

Здравомыслящие политики в Польше и Прибалтике могли услышать для себя главное, как бы не туманили голову политические амбиции. Мирная риторика все-таки превалировала - важно искать точки соприкосновения и конструктив, а не "красные линии".

Литовское руководство заигралось в большую политику, разозлив даже Китай. Самих литовцев. Ситуация с мигрантами и ковидный диктат к добру не приводит. Разгорается политический кризис. Как говорится, не рой яму другому - сам в нее попадешь. Ну и раз вспомнили, то сравните: "плохой" Лукашенко как-то же справлялся с потоком нелегалов, украинских беженцев. В отношении вакцинирования позиция Президента принципиальная: убедить людей сделать прививку - да, можно, но ни в коем случае не заставлять! Об этом напомнил лидер, будучи в Витебском регионе.

Раз уж заговорили о здоровье… Смешно читать в телеграм-помойках полунамеки, а порой откровенную чушь в адрес главы государства. Мол, сдает Лукашенко. Посмотрела я на Президента во время "Большого разговора", и хочется спросить анонимных писак - а вам слабо?

Ну и традиционно дополнить - не дождетесь!

Это был взгляд на главную тему недели политического обозревателя "Беларусь 1" Натальи Бреус.