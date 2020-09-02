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Взрыв газа в жилом доме в Бобруийске
Следователи выясняют обстоятельства взрыва газовоздушной смеси в Бобруйске. Накануне поздно вечером в милицию поступило сообщение о том, что 54-летний мужчина включил газ в своей квартире и никого не впускает. До приезда экстренных служб произошел взрыв. В результате были повреждены перекрытия между первым и вторым этажами. Взрывной волной накрыло не менее четырех автомобилей. Спасатели незамедлительно эвакуировали жителей дома. Хозяин квартиры и его дядя доставлены в больницу с термическими ожогами. Из квартир дома в гостиницу "Юбилейная" переселили 23 человека, к родственникам уехали более трех десятков человек.
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