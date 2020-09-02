Взрыв газа в жилом доме в Бобруйске. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

Следователи выясняют обстоятельства взрыва газа в Бобруйске. Накануне поздно вечером в милицию поступило сообщение о том, что 54-летний мужчина включил газ в своей квартире и никого не впускает. До приезда экстренных служб произошел взрыв. В результате были повреждены перекрытия между 1-м и 2-м этажами. Взрывной волной накрыло не менее 4 автомобилей. Спасатели незамедлительно эвакуировали всех жителей дома. Хозяин квартиры и его 55-летний дядя доставлены в больницу с термическими ожогами. Из квартир дома в гостиницу "Юбилейная" переселили 23 человека, к родственникам уехали более 3 десятков человек.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершенные общеопасным способом. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Наша съемочная группа работает на месте аварии, подробности в следующих выпусках.



