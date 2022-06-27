Взрыв нефтебазы, последствия авиатеракта, тушение пожара на трансформаторной подстанции - учения спецслужб в Борисовском районе

Геополитическая ситуация вокруг Беларуси продолжает нагнетаться. Страна должна реагировать на вызовы, которые сегодня угрожают национальной безопасности - об этом сегодня заявил Александр Вольфович. Госсекретарь Совета безопасности инспектировал тактико-специальные учения в Борисовском районе. Задержание диверсионных групп, проведение антитеррористической операции, ликвидация тяжелых последствий авиатеракта, подрыва нефтебазы беспилотником.



Это далеко не все вводные маневров, и не секрет, что многие из них основаны на реальных событиях последнего года. Владимир Королев продолжит. Прежде чем преступить к таким масштабным маневрам, спасатели показывают ту технику и технологии, которые будут применяться в учении. Сегодня их роль - ликвидировать последствия страшных происшествий. Спецслужбы отрабатывают свои задачи, МЧС завершает операцию.







Легенды учений основаны на реальных событиях

Дрон-камикадзе взрывает нефтебазу (эта вводная не выдуманная) на прошлой неделе так беспилотники атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Тушение пожара в резервуарном парке хранения нефтепродуктов ложится на плечи МЧС. Второй взрыв следует практически сразу - огнем охвачена ректификационная колонна.В 30-градусную жару следить за маневрами сложно, не то что находиться поблизости очага возгорания. Но чрезвычайные обстоятельства погоды и времени не выбирают.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Бойцы СОБРА проводят антитеррористическую операцию, легенда этого учения не разглашается, но в какой-то момент происходит самое страшное. С точки зрения ликвидации пожара и спасения людей, бойцам МЧС не важно, что это - теракт или несчастный случай. Здание разрушено, пылает пламя, под завалами люди, в таких случаях счет идет на минуты.





Вадим Синявский: МЧС должно быть всесторонне подготовлено к любой чрезвычайной ситуации

Вертолет не успел эвакуировать людей с крыши разрушенного здания, а внизу снова ЧП - диверсионная группа, перевозив опасные радиоактивные вещества во время погони, попадает в ДТП. Задача правоохранителей - задержать террористов, спасателей - увезти источник ионизирующего излучения.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Не обошли вниманием спасатели ликвидацию последствий авиатеракта, тушение пожара на трансформаторной подстанции, проведение аварийно-спасательных работ на железнодорожном транспорте с наличием опасных химических веществ. Спецслужбы также отработали освобождение заложников из автобуса.