Взрыв в Полоцком районе: конструкцию дома укрепили, семьям предоставили временное жилье, двое пострадавших находятся в больнице

На месте ЧП в агрогородке Захарничи Полоцкого района продолжаются аварийно-спасательные работы. Угрозы обрушения 16-квартирного жилого дома нет. Эксперты и следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, изучают место взрыва, чтобы установить его причину.

Предварительно, по информации Следственного комитета, речь идет об утечке газа. Жители, эвакуированные 5 декабря, провели ночь у родственников. Четырем семьям будет предоставлено временное жилье. Два человека, 83-летняя женщина и ее 47-летний сын, пострадавшие в результате происшествия, находятся в больнице. Их состояние врачи оценивают ближе к средней степени тяжести. Об этом подробнее - в репортаже Ольги Масловской.

Квартира жительницы аг. Захарничи Ольги Крицкой находится по соседству с той, где случился взрыв. В момент происшествия женщины дома не оказалось по счастливой случайности, вышла гулять с собакой.

"Слышала звук, решила, что это собака во дворе. Я у знакомых сидела. Стали звонить знакомые, беги, мол, домой", - говорит Ольга.

Ночь женщина провела у родственников. Как и другие жители, которых эвакуировали из аварийного дома. На место ЧП оперативно прибыли расчеты МЧС, аварийные службы. Установили, что эпицентр взрыва находился в 13-й квартире. Там проживали 83-летняя женщина с 47-летним сыном. Их извлекли из-под завалов и передали медикам.

Их доставили в тяжелом состоянии, подняли в отдел реанимации. Там было налажено проведение лечебно-диагностических и медицинских манипуляций. У обоих были травмы. Ночь прошла спокойно, состояние остается стабильное. К обеду один из пациентов был отправлен в Витебскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Второй пациент остался у нас, его переведут в соматическое отделение. Александр Стома, главврач Полоцкой центральной городской больницы





Весь световой день на месте происшествия работали следователи и спасатели. Экспертам предстоит выяснить причину взрыва. А сотрудникам МЧС необходимо разобрать разрушения и укрепить стены дома, чтобы строители могли приступить к восстановлению крыши и квартир.

Задействовано 8 единиц техники, 25 работников МЧС по укреплению разрушенных наружных стен жилого дома. Сегодня начнутся демонтажные работы. Работниками ЖКХ произведется демонтаж стропильной части, плит перекрытия. После демонтажных работ приступят к восстановительным работам. Ожидаемое время окончания работ - 5 дней. Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС Беларуси

Изъяты образцы разрушенных стройматериалов. Предварительные выводы следователей: в квартире произошла утечка газа. Взрыв спровоцировала прикуренная сигарета.

"Были опрошены пострадавшие и очевидцы, по данному факту Полоцким межрайонным отделом СК проводится проверка. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим произошедшему", - рассказала официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области Оксана Лазько.

Из аварийного дома отселены четыре семьи. Пока идут восстановительные работы, им предоставят квартиры.