Валерий Водин, белорус, который по заданию украинских спецслужб передал в Беларусь взрывчатку ко Дню Победы, просил свою подружку Викторию Волчек не только забрать посылку. Ему нужно было, чтобы взрывчатку припрятали. Просьбу закопать содержимое посылки девушка выполнить не смогла. Тогда Водин нашел других помощников. Об этом стало известно из специального расследования ОНТ "Убойная посылка".

Минчанке Анне 24 года. Вся жизнь впереди, как и учеба. Но что-то пока не складывается.

Но Савочкина откликнулась на просьбу Водина, ведь она придерживается проукраинских позиций, да и Водин, как никак, друг. Теракт хотели осуществить в День Победы, 9 Мая. Поэтому военная разведка Украины торопила Водина, представителя бчб-сообщества, а тот в Беларуси настойчиво искал своих людей. И нашел Савочкину.

Волчек отдала плитку Савочкиной 26 марта. Чтобы ее забрать, Анна просит о помощи свою мать.

Водин сказал Савочкиной, что плитку нужно буквально закопать. В качестве варианта он предложил какое-нибудь кладбище. Савочкина в свою очередь предложила Колодищи. По пути туда она с матерью заехала в садовый магазин, купила лопатку, перчатки и приехала на место.

Сохранить мир с помощью террора? Но Савочкина слепо верила всему, что говорил Водин.