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Взять автограф у звезд оперы и балета - Большой театр Беларуси приглашает провести театральное утро всей семьей

Очутиться на сценеи взять автографу звезд оперы и балета. Именно так Большой театр Беларуси предлагает провести театральное утро всей семьей.

Взрослых и маленьких зрителей ждут театрализованные музыкальные представления, конкурсы и мастер-классы. Юные зрители смогут создать настоящую декорацию для спектакля. Раскрыть творческие способности предлагают на уроке актерского мастерства. А свое первое танцевальное па можно исполнить в главном балетном классе страны.

Символично, что мероприятие состоится 15 октября, накануне Недели родительской любви. Акция проходит в рамках проекта "Большой - детям".

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