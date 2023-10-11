Взять автограф у звезд оперы и балета - Большой театр Беларуси приглашает провести театральное утро всей семьей

Очутиться на сценеи взять автографу звезд оперы и балета. Именно так Большой театр Беларуси предлагает провести театральное утро всей семьей.

Взрослых и маленьких зрителей ждут театрализованные музыкальные представления, конкурсы и мастер-классы. Юные зрители смогут создать настоящую декорацию для спектакля. Раскрыть творческие способности предлагают на уроке актерского мастерства. А свое первое танцевальное па можно исполнить в главном балетном классе страны.