Взять быка за рога

Символ 2021-го - металлический белый бык - принесет нам удачу. Наша съемочная группа отправилась в Несвижский район, где обитают эти мощные животные, чтобы узнать, что сулит нам этот год.



Рассказывает Екатерина Тихомирова.Дружелюбное, спокойное существо с большими распахнутыми глазами. Любопытное и игривое, но немного пугливое - таким характером, по словам Сергея Липая, обладает бык редкой для Беларуси бельгийской голубой породы.

Бельгийские бодибилдеры



Быки бельгийской голубой породы похожи на настоящего бодибилдера. Вес взрослых самцов может достигать 1100-1300 килограммов. Популярны такие породы в Германии, Франции и Бельгии. Из последней, кстати, и приехали еще телятами в Беларусь наши быки.

Что год Быка нам готовит