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Взять быка за рога
Символ 2021-го - металлический белый бык - принесет нам удачу. Наша съемочная группа отправилась в Несвижский район, где обитают эти мощные животные, чтобы узнать, что сулит нам этот год.
Рассказывает Екатерина Тихомирова.Дружелюбное, спокойное существо с большими распахнутыми глазами. Любопытное и игривое, но немного пугливое - таким характером, по словам Сергея Липая, обладает бык редкой для Беларуси бельгийской голубой породы.
Бельгийские бодибилдеры
Быки бельгийской голубой породы похожи на настоящего бодибилдера. Вес взрослых самцов может достигать 1100-1300 килограммов. Популярны такие породы в Германии, Франции и Бельгии. Из последней, кстати, и приехали еще телятами в Беларусь наши быки.
Что год Быка нам готовит
Пунш. Ему два года, а вес достигает 800 килограммов. Несмотря на грозный внешний вид, характер - покладистый. Кажется, то что надо после сложного 2020 года Крысы.
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