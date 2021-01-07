ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Взять быка за рога

Символ 2021-го - металлический белый бык - принесет нам удачу. Наша съемочная группа отправилась в Несвижский район, где обитают эти мощные животные, чтобы узнать, что сулит нам этот год.


Рассказывает Екатерина Тихомирова.Дружелюбное, спокойное существо с большими распахнутыми глазами. Любопытное и игривое, но немного пугливое - таким характером, по словам Сергея Липая, обладает бык редкой для Беларуси бельгийской голубой породы.

Бельгийские бодибилдеры

Быки бельгийской голубой породы похожи на настоящего бодибилдера. Вес взрослых самцов может достигать 1100-1300 килограммов. Популярны такие породы в Германии, Франции и Бельгии. Из последней, кстати, и приехали еще телятами в Беларусь наши быки.

Что год Быка нам готовит

Пунш. Ему два года, а вес достигает 800 килограммов. Несмотря на грозный внешний вид, характер - покладистый. Кажется, то что надо после сложного 2020 года Крысы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все