Взыскание неустойки без суда: как работает исполнительная надпись и судебный приказ

Взыскание неустойки и защиты прав должника остаются предметом оживленных дискуссий в юридической практике. Как найти баланс между арендатором и арендодателем и чем руководствуется в таком случае суд, рассказала заместитель председателя Верховного Суда Беларуси Наталья Сарнавская в "Актуальном интервью".

В Верховном Суде большое количество споров рассматривается альтернативным способом. Например, взыскать неустойку можно не только по решению суда. Два других способа малозатратны и быстры по времени. Для этого необходимо обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи или подать в суд заявление о выдаче определения о судебном приказе, которое рассматривается в течение пяти дней с момента поступления. Судебные заседания в таком случае не назначаются. Выдается определение о судебном приказе при правильной документации.

Исполнительная надпись и определение о судебном приказе - исполнительные документы.

"Когда кредитор или арендодатель идет к нотариусу учинять исполнительную надпись о взыскании задолженности по арендным платежам и неустойки (как правило, они вместе заявляются), вторая сторона об этом не знает. Об этом ей станет известно, когда исполнительная надпись предъявляется к взысканию в банк и происходит автоматическое списание денег со счетов. Точно так же и определение о судебном приказе. Суд не уведомляет вторую сторону о поступлении такого заявления. Это тоже исполнительный документ, который в безакцептном порядке выставляется в банк", - разъяснила собеседница.

Наталья Сарнавская

Согласно статье № 314 Гражданского кодекса, уплаченная неустойка не подлежит уменьшению. "Насколько правильно отождествлять две ситуации: когда деньги списывает банк и должник об этом не знает, и когда он сам оплачивает. Насколько это будет справедливо, если мы поставим знак равенства между этими двумя ситуациями? Поэтому разъяснения, заложенные в постановлении Пленума Верховного Суда, не разрешают ставить знак равенства. Вторая сторона не знает об этом, поэтому имеет право заявить ходатайство на уменьшение неустойки. Суд должен его рассмотреть и, если есть основания, уменьшить", - объяснила Наталья Сарнавская.