Открытость Беларуси, готовность к диалогу и умеренность в оценках создают основу для стабильных отношений с внешним миром. Мнение эксперта.

Ирина Довгало, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларуси:

"Более 92 % белорусов действительно заявляют о том, что нужно поддерживать дружественные отношения со всеми. И самое замечательное, что это подлинно национальная черта белорусского народа. Говорят о белорусах, что они толерантные, "памяркоўныя". "Памяркоўнасць" - это важная национальная особенность. Но это не только черта - мы все это доказываем. И когда против нас вводят санкции, Беларусь говорит всем странам: "Welcome to Belarus . Мы не закрываем границы, мы их открываем и вводим безвизовый режим. Толерантность - реально важная черта белорусов. Это не просто доброта. Толерантность - это путь к миру".