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WELT о роли Горбачева в создании нестабильного мира и развале СССР
Пока политические элиты на постсоветском пространстве решают, что со всем этим делать, давайте вспомним, как все начиналось. Нобелевские недели в Стокгольме и Осло заставили журналистов WELT отработать один примечательный юбилей.
Ровно 30 лет тому назад, 15 октября 1990 года, был награжден Нобелевской премией мира Михаил Сергеевич Горбачев
Западные СМИ встретили это событие единодушным восторгом. И так же единодушно отметили особенность: отношение к лауреату на родине тоже отличается единодушием, только была это не любовь, а ненависть.В 90-м отправиться в Осло, чтобы получить полагающуюся медаль, Горбачев не смог: ему было ясно, что оставить Кремль крайне рискованно - путч, который случился в августе 1991 года, мог вспыхнуть много раньше. WELT отмечает, что многие сегодня и в Европе изменили свое отношение к Горбачеву. Теперь-то ясно, что он был не столько великим, сколько слабым политиком. История рассудила: то, что казалось когда-то государственной мудростью, было всего лишь растерянностью и отчаянием безвольного правителя.
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У бывших сограждан к Горбачеву другие претензии: именно он дал старт десятилетиям нищеты, поражений, войн, отчаяния, выпавшим на долю десятков и даже сотен миллионов людей. В общем, спустя 30 лет эта премия мира кажется выданной незаслуженно. Единственное, что Горбачев сделал сознательно, в здравом уме и твердой памяти, а также предвидя отдаленные последствия, - это снялся в рекламе пиццы. Чтобы стать лауреатом нобелевки этого, право, маловато.
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