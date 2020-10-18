WELT о роли Горбачева в создании нестабильного мира и развале СССР

Западные СМИ встретили это событие единодушным восторгом. И так же единодушно отметили особенность: отношение к лауреату на родине тоже отличается единодушием, только была это не любовь, а ненависть.В 90-м отправиться в Осло, чтобы получить полагающуюся медаль, Горбачев не смог: ему было ясно, что оставить Кремль крайне рискованно - путч, который случился в августе 1991 года, мог вспыхнуть много раньше. WELT отмечает, что многие сегодня и в Европе изменили свое отношение к Горбачеву. Теперь-то ясно, что он был не столько великим, сколько слабым политиком. История рассудила: то, что казалось когда-то государственной мудростью, было всего лишь растерянностью и отчаянием безвольного правителя.