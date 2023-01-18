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Wildberries проиграл суд по платному возврату товаров
МАРТ выиграл суд против интернет-магазина Wildberries. Маркет-плейс брал плату за возврат товаров надлежащего качества, например, за одежду, которая не подошла по размеру или фасону.
Такие действия являются нарушением законодательства, и МАРТ об этом предупреждал. Компания сначала выполнила предписание регулятора, а потом снова начала требовать деньги от покупателей. Как итог, на должностное лицо фирмы наложено два штрафа: 9 и 10 базовых величин.
К сожалению, это не первый случай. В сентябре 2022 года этой же организации было выдано предписание о нарушении законодательства в области защиты прав потребителей. Было такое же нарушение: плата за возврат товара продавцу. Когда предписание было вынесено, оно было исполнено в установленные законодательством сроки. Это говорит о том, что интернет-продавец знал о нарушении законодательства, но сознательно пошел на это.
Решение еще не вступило в законную силу, у интернет-магазина есть время на его обжалование.
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