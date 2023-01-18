Wildberries проиграл суд по платному возврату товаров

К сожалению, это не первый случай. В сентябре 2022 года этой же организации было выдано предписание о нарушении законодательства в области защиты прав потребителей. Было такое же нарушение: плата за возврат товара продавцу. Когда предписание было вынесено, оно было исполнено в установленные законодательством сроки. Это говорит о том, что интернет-продавец знал о нарушении законодательства, но сознательно пошел на это.

Инна Гаврильчик, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси