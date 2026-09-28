X Международный фестиваль "Евразия.DOC" стартует в Смоленске

Сегодня стартует X Международный фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC". Смоленск стал первым городом на карте, где представят короткий метр на больших экранах.

Палитра тем фестиваля широкая: от исторической памяти и культурного наследия до современных вызовов и человеческих судеб. Вечером в смоленском кинотеатре "Современник" - торжественная церемония с показом фильма "39-й медотряд. Битва за жизнь" Анастасии Михайловской и Артема Сомова.

В Минске фестивальная программа стартует 1 октября. Показы лент будут проходить в столичном кинотеатре "Победа", а также на других знаковых площадках столицы. Отметим, что в рамках фестиваля запланированы творческие встречи и конференции. Триумфатора узнаем на торжественной церемонии закрытия в кинотеатре "Беларусь" 2 октября.