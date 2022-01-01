Будет ли продолжение проекта X-Factor Belarus - смотрите телефильм АТН "Люди Х"

Безусловно, одним из самых ярких событий минувшего года на белорусском телевидении и в целом на отечественной эстраде стал Х-Factor. Проект, съемки которого из-за коронавируса растянулись на два года, прогремел так громко, что и в 2022-м о нем продолжают говорить и просить еще.