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X-Factor Belarus из тренировочного лагеря
Все жестче становятся испытания в шоу X-Factor Belarus. Уже завтра мы увидим участников проекта в тренировочном лагере.Но не всех. До этого этапа дошла только сотня исполнителей со всей страны. Огранку самородки из народа проходили там, где нужна олимпийская закалка - Раубичи стали лобным местом для большинства участников. Таковы законы шоу. До этапа прямых эфиров дойдут сильнейшие. Как справятся с этой задачей звездные наставники? Увидим совсем скоро.
Смотрите X-Factor Belarus завтра в 20:45 на "Беларусь 1"
X-Factor Belarus включил режим "реалити". К кому из звездных наставников попадут самородки из народа? Телезрители окунутся в напряженный график участников и узнают подробности жизни на проекте - от бытовых условий до проверки сценой на вылет. У кого сдадут нервы? Хватит ли дерзким талантам силы и воли? Узнаем завтра в 20:45 на "Беларусь 1".
Закулисье проекта - в официальном аккаунте @xfactorbelarus вInstagram, на Youtube-канале X Factor Belarus и в других соцсетях.
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