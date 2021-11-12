X-Factor Belarus из тренировочного лагеря

Все жестче становятся испытания в шоу X-Factor Belarus. Уже завтра мы увидим участников проекта в тренировочном лагере.Но не всех. До этого этапа дошла только сотня исполнителей со всей страны. Огранку самородки из народа проходили там, где нужна олимпийская закалка - Раубичи стали лобным местом для большинства участников. Таковы законы шоу. До этапа прямых эфиров дойдут сильнейшие. Как справятся с этой задачей звездные наставники? Увидим совсем скоро.

Смотрите X-Factor Belarus завтра в 20:45 на "Беларусь 1"

X-Factor Belarus включил режим "реалити". К кому из звездных наставников попадут самородки из народа? Телезрители окунутся в напряженный график участников и узнают подробности жизни на проекте - от бытовых условий до проверки сценой на вылет. У кого сдадут нервы? Хватит ли дерзким талантам силы и воли? Узнаем завтра в 20:45 на "Беларусь 1".