X-Factor Belarus покинули Виталий Дроб и Артем Чирков

14 финалистов, 20 артистов балета. И это не считая звездных наставников и гостей сцены шоу X-Factor Belarus. Этот проект собрал музыкальные сливки в прямом эфире. Трансляция длилась больше 4 часов на одном дыхании. Каждый из участников финала писал свою историю в проекте. И в этом им помогли профессионалы. Для всех финалистов подготовили сложные номера со своим сценарием и драматургией. Порой на грани восприятия настоящая магия телевидения.



Переживали не только участники, но и телезрители. Именно ониглавные герои в игре на выбывание. Они моглиподдержать своего фаворита,позвонив по номеру телефона или отправив СМС-сообщение. По итогам голосования телезрителейпоследними в рейтинге оказалисьсразу три финалиста. Они исполнили песни за жизнь. По решению звездных судей,проект навсегда покинули двое: Виталий Дроб и Артем Чирков.



Впереди еще 5 прямых эфиров. 5 тематических концертовс головокружительными номерами. 5 недель, которые проявят сильные и слабые стороны каждого из финалистов. На что еще способны таланты -покажет шоу X-Factor Belarus. Имя победителя проекта узнаем 25 декабря.