X-Factor Belarus в Минске: стартовал 9-дневный марафон предкастингов

Продолжает искать таланты и креативная группа X-Factor. И сегодня творческие испытания состоялись в белорусской столице. И хотя команда проехала по областным центрам и малым городам, много желающих проявить себя было именно в столице. А потому дату предкастинга расширили - целых 9 дней будут длиться живые прослушивания.

Был и еще один важный повод не выпускать мобильные телефоны из рук - в течение дня в профиле вокального шоу появлялись имена наставников. Наша съемочная группа лично встретилась со звездными коучами.

X-Factor растет на глазах. За сутки до начала предкастингов на площадку заехала техническая команда шоу. С собой прихватили 4 фуры студийного оборудования. Отныне это не просто зал - съемочная площадка.

Творческую экспертизу в Минске пожелали пройти почти полторы тысячи человек, поэтому масштаб предкастингу придали марафонный. 9 дней в Малом зале концертного зала "Минск" будут слушать тембры, ноты и самое главное - истории.

В этом отличие телевизионного проекта от обычного вокального конкурса. Создать телесериал, за которым будет наблюдать максимальное количество зрителей - задачи организаторов. Благо, выбрать будет из кого. Тут вам и медсестра, и парикмахер, и даже курсант.

Жюри предкастингов готовит почву или даже чернозем талантов для звездных наставников. Сегодня их имена были на устах у тех, кто следит за проектом.

Стали известны имена наставников проекта X-Factor Belarus

Подписчики долго строили догадки и даже создавали коллективный портрет. От Стаса Михайлова и Веры Брежневой до Александра Солодухи.

Момент настал - мы раскроем имена наставников проекта.

В 2004-м он стал победителем российского проекта "Народный артист". Лирический тенор и добрые глаза - идеальный романтический герой.





Пока в армии поклонниц прибывало. Другую службу, в Академическом ансамбле песни и танца Вооруженных сил Беларуси, ему пришлось покинуть ради большой сцены. Кажется, вы уже догадались. Наставником проекта станет певец, композитор, участник "Евровидения-2008" Руслан Алехно.

Он сам прошел длинный конкурсный путь, да и к шоу талантов ему не привыкать. Правда, чаще оценивали его. На этот раз он будет искать X-Factor у других.

Еще один белорус в числе наставников проекта.

Рэпер-рекордсмен, основатель собственного лейбла с образованием политолога-экономиста. Серега - Сергей Пархоменко, вполне возможно, на отборы приедет на черном бумере.





Строки его песен пели всем двором. А еще все гангста-рэперы в срочном порядке приводили пресс в порядок после фильма "Бой с тенью". Всему виной...

И не только она. Серега "на опыте" не один сезон был в жюри украинской версии проекта X-Factor.

По соседству с Сергеем окажется тезка. Гроза артистов и журналистов. Акула пера, музыкальный критик, сценарист, теле- и радиоведущий Сергей Соседов.

Тонкий слух, матерый взгляд и всегда точное описание момента сделали ему имя. Сергей Соседов - желанный эксперт на любом шоу. А все потому, что за словом в карман уж точно не полезет.

Эпатажный, но при этом ранимый и утонченный. Он способен превратить критику в поэзию. Поэтому его мнение слушают внимательно и берут замечания на вооружение.

Если вы включите телевизор, увидите ее, зайдете в интернет - и она будет там.

Все, к чему прикасается эта артистка, певица, блогер, телеведущая и писательница, превращается в индустрию.





Королева Instagram Ольга Бузова займется и вашей карьерой.

Съемки телекастинга проекта X-Factor Belarus пройдут с 10 по 18 августа