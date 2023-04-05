X Форум регионов Беларуси и России пройдет 26-28 июня в Уфе

Беларусь и Россия продолжат совместную работу по сохранению исторической правды. Главное - научить молодежь извлекать уроки из Великой Отечественной войны и чтить память о подвиге советского народа.

В Минске обсудили тему "Гуманитарного сотрудничества", которое будут активно освещать на Х Форуме регионов Беларуси и России. В рамках Союзного государства реализовано немало масштабных проектов. Только по линии образования мы сотрудничаем с 80 регионами России. При этом приоритетное направление - межуниверситетское сотрудничество. Уже сейчас таких договоров более 1200.