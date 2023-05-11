XI Международный фестиваль в поддержку семьи, материнства и детства "Счастье в детях" состоится в Бобруйске 12-14 мая

С 12 по 14 мая в г. Бобруйске пройдет XI Международный фестиваль поддержки семьи, материнства и детства "Счастье в детях". Проект реализуется с 2012 года и приурочен к Международному дню семьи, который отмечается ежегодно 15 мая.

Фестиваль проводится в целях объединения международных, межведомственных усилий в деле укрепления традиционных семейных ценностей, ориентированных на стабильность отношений, рождение и воспитание детей, преемственность поколений, здоровый образ жизни.

Фестиваль пройдет при участии представителей исполнительной и законодательной власти Республики Беларусь и Российской Федерации, посольства Российской Федерации, Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Могилевского областного исполнительного комитета. К участию в фестивале приглашены белорусские и российские эксперты, выступающие за утверждение традиционных семейных ценностей, повышение престижа материнства и отцовства.

12 мая на базе Центра поддержки семьи, материнства и детства "Покрова" будет организована коммуникативная площадка "Роль семьи в воспитании детей". Завершит первый фестивальный день торжественное награждение победителей и участников конкурса детских рисунков "Пасхальная радость", которое пройдет в Центре "Покрова".

13 мая центральным мероприятием фестиваля станет пленарное заседание, которое состоится во Дворце искусств города Бобруйска. В мероприятии примет участие епископ Бобруйский и Быховский Серафим, почетные гости форума.

Продолжит день заседание круглого стола на тему "Здоровье нации - будущее Беларуси. Законодательные и организационные меры защиты репродуктивного здоровья женщин, будущих поколений и жизни ребенка до рождения" в Центре "Покрова". Мероприятие пройдет при участии Министерства здравоохранения Республики Беларусь, представителей исполнительной и законодательной власти Республики Беларусь и Российской Федерации, посольства Российской Федерации, Могилевского областного исполнительного комитета, представителей Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, врачей акушеров-гинекологов и психологов предабортного консультирования учреждений здравоохранения Могилевской области.

Торжественное закрытие фестиваля "Счастье в детях" пройдет 14 мая. Завершит мероприятие акция по посадке деревьев "Семейное древо" на территории центра поддержки семьи, материнства и детства "Покрова" и показ спектакля "Пасхальные чудеса Царевны-лягушки" театральной студии "Благовест" Центра "Покрова" на сцене Могилевского областного театра драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича.

В рамках форума также состоятся духовно-просветительские, образовательные и культурные проекты для всей семьи. Для гостей фестиваля запланирована насыщенная и разнообразная программа.

Организаторами фестиваля выступают СПУ "Центр поддержки семьи, материнства и детства "Покрова" при поддержке Бобруйской епархии Белорусской православной церкви, Бобруйского городского исполнительного комитета.

Подробная информация о мероприятиях фестиваля размещена на официальном сайте Центра поддержки семьи, материнства и детства "Покрова" pokrova.by и благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Покров" fondpokrov.by. Телефон для справок: +375 293704370.