XI Российско-белорусский молодежный форум проходит в Калининграде

Данный форум будет работать в направлениях нескольких секций. Например, секция, в которой я буду работать, это сохранение исторической памяти. И на сегодняшний день, конечно, очень важно, чтобы молодые люди уделяли этому очень много внимания. Об этом во время многих своих выступлениях говорит наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко. Молодежи нужно помнить о том, чтобы это не повторилось. И, конечно, такие форумы дают возможность вместе с российской молодежью обменяться мнениями, взглядами и выработать какую-то общую позицию для Союзного государства, как нам отстаивать нашу историческую память

Владимир Синдеев, учитель истории гимназии №37 г. Минска