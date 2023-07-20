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XI Российско-белорусский молодежный форум проходит в Калининграде
Сплотить студентов в сохранении исторической памяти и реализовать молодежные инициативы Союзного государства - на это нацелен XI Российско-белорусский молодежный форум в Калининграде. Беларусь представляют 25 человек. Всего же делегатов форума очно и онлайн более 250 человек - представители республиканских и федеральных, региональных молодежных организаций, лидеры движений, представители госструктур и учреждений стран Союзного государства.
Данный форум будет работать в направлениях нескольких секций. Например, секция, в которой я буду работать, это сохранение исторической памяти. И на сегодняшний день, конечно, очень важно, чтобы молодые люди уделяли этому очень много внимания. Об этом во время многих своих выступлениях говорит наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко. Молодежи нужно помнить о том, чтобы это не повторилось. И, конечно, такие форумы дают возможность вместе с российской молодежью обменяться мнениями, взглядами и выработать какую-то общую позицию для Союзного государства, как нам отстаивать нашу историческую память
Мы с ребятами решили делать понятныенаглядныенаучные материалы, которые объяснили бы молодежи, как функционирует экономика наших стран, социальная сфера и что у нас может быть общего. Потому что, например, одно дело - находить точки соприкосновения с белорусскими коллегами, с которыми у нас все-таки больше общего, культурного, прошлого, другое дело - работать, например, с ребятами из азиатских стран. Но, несомненно, работа со всеми странами евразийского пространства предельно является важной для нас, т.к. все мы соседи, у нас общее культурное прошлое и так далее
На протяжении четырех дней участники будут делиться своим опытом, поговорят о современных вызовах и противостоянии им.
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