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В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" в День Независимости пройдет XV Фестиваль "Багратион"
В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" в День Независимости пройдет XV Фестиваль "Багратион". Это одно из самых посещаемых мероприятий на территории ИКК. 3 и 4 июля реконструкторы восстановят события 28 июня 1944 года, когда началась Белорусская наступательная операция "Багратион", благодаря которой и была освобождена наша страна, а также разгромлена группа армии "Центр". Также запланировано выступление кинологов. Традиционно для посетителей выставки под открытым небом будут работать интерактивные зоны для взрослых и детей, предусмотрено катание на вертолете и военной технике.
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