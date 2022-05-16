XVI Минский международный форум по тепломассообмену стартовал в Минске

Для того чтобы проводить такие испытания, необходимо достаточно много сложной аппаратуры, которая создает плазменные потоки, разогревающие газ до температуры в десятки тысяч градусов, имеет очень высокую скорость для того, чтобы смоделировать, как защита космического аппарата взаимодействует с горячей атмосферой при входе спутника в атмосферу. У нас в свое время испытывали первые скафандры для космонавтов.

Сам метод основан на использовании умной магнитной жидкости, которая управляется действием магнитного поля. С помощью магнита изменяются ее физико-механические свойства и происходит послойное удаление материала с поверхности.

Был разработан принципиально новый, не имеющий аналогов в мире, плазменный двигатель с управляемым вектором тяги. Это означает, что вместо трех спутников можно использовать один. На самом деле понятно: все эти двигатели системы дублируются. Но плазменный двигатель был создан в нашем институте, позволяет изменять угол наклона струи, стекающей с двигателя, а, следовательно, и направление движения космического аппарата без использования механических подвижных узлов и без использования внешних магнитных полей. Такого пока еще никто не может предложить в мире.

Востребованность совместной работы белорусских и российских коллег действительно растет. Причина тому - санкции и необоснованная политика Запада. К слову, время, когда стоит задуматься о собственных проектах.

Мы начинаем участвовать в достаточно серьезных научно-технических проектах, связанных с созданием принципиально нового оборудования. Мы сейчас активно ездим по России, большая востребованность в связи с тем, что сейчас меняется общая стратегическая ситуация, конфигурация в мире. Необходимо начинать разрабатывать и делать собственные технологии, которые были бы конкурентоспособны.

От глобальных задач в космической отрасли до создания аппаратов и приборов для АПК и медицины. В белорусской столице стартовал XVI Минский международный форум по тепломассообмену. За несколько дней около 200 докладчиков из России, Беларуси, Казахстана и Южной Кореи поделятся открытиями и расскажут о новых проектах. Такое взаимодействие ученых и специалистов из научных центров многих стран позволит участникам услышать и увидеть уже полученные результаты и определить направления научного поиска в этой области на ближайшие годы. О последних отечественных разработках расскажетИстория совместных российско-белорусских космических исследований насчитывает не один десяток лет. Еще с советских времен в Институте тепло- и массообмена Академии наук Беларуси ученые занимаются испытанием защитных материалов для космических кораблей и аппаратов при входе в верхние слои атмосферы планет.Кроме этого, в институте есть специальное оборудование для финишной обработки поверхностей оптических деталей. Эта технология позволяет полировать поверхности до очень высокого качества. По ряду материалов можно получить шероховатость, сравнимую с размером атома. Это необходимо, если, допустим, надо сделать оптическую линзу для наблюдений из космоса. Такую технологию применяют в том числе для полирования медицинских инструментов.Впрочем, сегодня космические технологии не стоят на месте. Сейчас актуальна разработка малогабаритных плазменных двигателей, которые могли бы управлять космическими аппаратами -микро- и наноспутниками. Для этого нужны простые, но в то же время абсолютно надежные и выполняющие все функции плазменные двигатели.