3.77 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
XVI Минский международный форум по тепломассообмену стартовал в Минске
От глобальных задач в космической отрасли до создания аппаратов и приборов для АПК и медицины. В белорусской столице стартовал XVI Минский международный форум по тепломассообмену. За несколько дней около 200 докладчиков из России, Беларуси, Казахстана и Южной Кореи поделятся открытиями и расскажут о новых проектах. Такое взаимодействие ученых и специалистов из научных центров многих стран позволит участникам услышать и увидеть уже полученные результаты и определить направления научного поиска в этой области на ближайшие годы. О последних отечественных разработках расскажет Юлия Хмель.
История совместных российско-белорусских космических исследований насчитывает не один десяток лет. Еще с советских времен в Институте тепло- и массообмена Академии наук Беларуси ученые занимаются испытанием защитных материалов для космических кораблей и аппаратов при входе в верхние слои атмосферы планет.
Олег Пенязьков, директор Института тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси:
Для того чтобы проводить такие испытания, необходимо достаточно много сложной аппаратуры, которая создает плазменные потоки, разогревающие газ до температуры в десятки тысяч градусов, имеет очень высокую скорость для того, чтобы смоделировать, как защита космического аппарата взаимодействует с горячей атмосферой при входе спутника в атмосферу. У нас в свое время испытывали первые скафандры для космонавтов.
Кроме этого, в институте есть специальное оборудование для финишной обработки поверхностей оптических деталей. Эта технология позволяет полировать поверхности до очень высокого качества. По ряду материалов можно получить шероховатость, сравнимую с размером атома. Это необходимо, если, допустим, надо сделать оптическую линзу для наблюдений из космоса. Такую технологию применяют в том числе для полирования медицинских инструментов.
Андрей Худолей, завлабораторией высокоточной обработки поверхности Института тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси:
Сам метод основан на использовании умной магнитной жидкости, которая управляется действием магнитного поля. С помощью магнита изменяются ее физико-механические свойства и происходит послойное удаление материала с поверхности.
Впрочем, сегодня космические технологии не стоят на месте. Сейчас актуальна разработка малогабаритных плазменных двигателей, которые могли бы управлять космическими аппаратами -микро- и наноспутниками. Для этого нужны простые, но в то же время абсолютно надежные и выполняющие все функции плазменные двигатели.
Валентин Асташинский, завотделением физики плазмы и плазменных технологий Института тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси:
Был разработан принципиально новый, не имеющий аналогов в мире, плазменный двигатель с управляемым вектором тяги. Это означает, что вместо трех спутников можно использовать один. На самом деле понятно: все эти двигатели системы дублируются. Но плазменный двигатель был создан в нашем институте, позволяет изменять угол наклона струи, стекающей с двигателя, а, следовательно, и направление движения космического аппарата без использования механических подвижных узлов и без использования внешних магнитных полей. Такого пока еще никто не может предложить в мире.
Востребованность совместной работы белорусских и российских коллег действительно растет. Причина тому - санкции и необоснованная политика Запада. К слову, время, когда стоит задуматься о собственных проектах.
Олег Пенязьков, директор Института тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси:
Мы начинаем участвовать в достаточно серьезных научно-технических проектах, связанных с созданием принципиально нового оборудования. Мы сейчас активно ездим по России, большая востребованность в связи с тем, что сейчас меняется общая стратегическая ситуация, конфигурация в мире. Необходимо начинать разрабатывать и делать собственные технологии, которые были бы конкурентоспособны.
XVI Минский международный форум по тепломассообмену
Об укреплении сотрудничества в научно-технической сфере между учеными разных стран мира говорили сегодня в столице на XVI Минском международном форуме по тепломассообмену. Около 200 докладчиков из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Южной Кореи поделятся последними разработками. Форум продлится несколько дней. За это время ученые представят доклады и обсудят тепловые и транспортные процессы в системах с нано- и микроструктурами, плазменные системы и технологии, а также терморегулирование оптических и электронных систем.
Форум приурочен к 70-летию Института тепло- и массообмена
Института тепло- и массообмена сегодня - это крупнейшее в стране научное учреждение, где разрабатывают энергоэффективные и экологически безопасные технологии, приборы для энергетики, машиностроения, стройиндустрии и медицины. Все, без чего сегодня сложно представить нашу жизнь.