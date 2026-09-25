XX Республиканская межотраслевая спартакиада профсоюзов открылась в Гомеле велопробегом

Сборные команды отраслевых профсоюзов объединились под флагом Федерации профсоюзов Беларуси. Гомель принимает XX Республиканскую межотраслевую спартакиаду.

Горячие баталии проходят сразу на нескольких площадках, а стартовало главное корпоративно-спортивное событие года велопробегом "В единстве - сила!". На старт вышли около 300 человек, маршрут велоколонны пролегал от Ледового дворца до площади Восстания. А еще в программе волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, гиревой спорт, пулевая стрельба, бильярд, дартс - всего 9 видов спорта.

"Настрой боевой. Хотим занять первое место, выиграть кубок и уехать с медалями и кубком домой", - призналась участница соревнований Инна Петровская.

Всего Республиканская межотраслевая спартакиада профсоюзов собрала в городе над Сожем около 800 лучших атлетов-любителей. Состязания продлятся до 27 сентября включительно.