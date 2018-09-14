3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
XXI Республиканский слет юных спасателей проходит в оздоровительном центре "Зубренок"
Оказание медицинской помощи, спасение утопающих и знание правил безопасности. XXI Республиканский слет юных спасателей собрал почти 200 ребят в оздоровительном центре "Зубренок". На протяжении двух недель 8 команд будут сражаться за возможность представить Беларусь на международном соревновании юных пожарных. Сегодня прошел первый конкурс "Смотр строя". Победу одержали две группы - это представители Минской области и Гомельского лицея МЧС. Впереди - спортивные и творческие состязания.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов