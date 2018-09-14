XXI Республиканский слет юных спасателей проходит в оздоровительном центре "Зубренок"

Оказание медицинской помощи, спасение утопающих и знание правил безопасности. XXI Республиканский слет юных спасателей собрал почти 200 ребят в оздоровительном центре "Зубренок". На протяжении двух недель 8 команд будут сражаться за возможность представить Беларусь на международном соревновании юных пожарных. Сегодня прошел первый конкурс "Смотр строя". Победу одержали две группы - это представители Минской области и Гомельского лицея МЧС. Впереди - спортивные и творческие состязания.