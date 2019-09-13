Республиканский слет юных спасателей стартовал в Мядельском районе

Эти видеокадры - из Мядельского района - там стартовал Республиканский слет юных спасателей. В течение трех недель 8 команд в оздоровительном центре "Зубренок" будут определять лучших - победители представят Беларусь на международных соревнованиях юных пожарных. Сегодня победу в первом конкурсе получили представители Минской области. Впереди - спортивные и творческие соревнования. Это пожарная эстафета, спасение на воде и преодоление преград.



