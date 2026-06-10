Фестивальный ритм окутал Молодечно. XXV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии продолжает удивлять культурной программой. 11 июня пройдет финал конкурса молодых исполнителей эстрадной песни "Маладзічок". За Гран‑при поборются 17 участников в возрасте от 6 до 18 лет. Это исполнители из разных регионов Беларуси, а также участник из российского города Череповца.

Павел Данилов, художественный руководитель Дворца культуры г. Молодечно

"Юные исполнители выступят в сопровождении заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга".

Кульминацией фестивального движения станут пятница и суббота. Завтра подведут итоги Республиканского этапа конкурса молодых исполнителей "Радком вярнуся па вясне", а на улицах города развернется интерактивная площадка "Женщина как основа культурного кода". Также публику ждет эксклюзивный проект с участием легендарных "Песняров".