XXV Международный театральный фестиваль "Белая вежа" открывается в Бресте

"За эти годы пройден значительный путь от скромного фестиваля до масштабного и узнаваемого проекта, бережно поддерживающего лучшие традиции театрального искусства, - говорится в приветствии. - Убежден: юбилейное мероприятие станет ярким событием в культурной жизни страны и подарит зрителям много незабываемых впечатлений и позитивных эмоций", - говорится в приветствии.