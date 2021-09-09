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XXV Международный театральный фестиваль "Белая вежа" открывается в Бресте

Международный театральный фестиваль "Белая вежа" открывается в Бресте. Фестиваль - юбилейный, проходит в 25-й раз. Культурное событие уже стало визитной карточкой города. На большой форум приехали коллективы из семи стран. Приветствие участникам направил Президент Беларуси.

Президент направил приветствие участникам и гостям XXV Международного театрального фестиваля "Белая вежа"

"За эти годы пройден значительный путь от скромного фестиваля до масштабного и узнаваемого проекта, бережно поддерживающего лучшие традиции театрального искусства, - говорится в приветствии. - Убежден: юбилейное мероприятие станет ярким событием в культурной жизни страны и подарит зрителям много незабываемых впечатлений и позитивных эмоций", - говорится в приветствии.

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