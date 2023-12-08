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XXV Республиканский турнир юных математиков проходит в Минске
В белорусской столице на базе областного Института развития образования проходит интеллектуальный турнир для юных математиков.
В математических батлах участвуют школьники не только из Беларуси, но также из Новосибирска и Санкт-Петербурга - всего 12 команд. На турнире ребятам придется решать задачи и грамотно отстаивать свою точку зрения в публичных дискуссиях.
За интеллектуальными баталиями следит профессиональное жюри. Сам турнир проходит в три этапа: письменный, отборочный и финальные дискуссии.
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