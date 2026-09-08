XXVII съезд Белорусского Красного Креста стартовал в Минске

Ключевое событие для крупнейшей гуманитарной организации страны проходит 8 сентября в Минске. XXVII съезд Белорусского Красного Креста объединил участников со всей страны, чтобы подвести итоги масштабной работы и утвердить стратегический вектор на будущее.

Сотни делегатов со всех уголков республики, представители государственных органов и международные партнеры определяют стратегические приоритеты развития Белорусского Красного Креста на очередную пятилетку. Главная задача - приумножить наработанный опыт и сделать гуманитарную помощь еще более доступной и оперативной.

Белорусский Красный Крест - крупнейшая благотворительная организация страны. Медико-социальная поддержка, подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации, а также распространение знаний о международном гуманитарном праве - ключевые векторы работы организации.

За 5 лет число волонтеров Белорусского Красного Креста выросло до 15,5 тыс. человек. За каждым спасенным адресом и доброй инициативой стоят искренние, неравнодушные сердца тех, для кого милосердие давно стало главным делом жизни.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

"Это была пятилетка вызовов для Белорусского Красного Креста: кризисные ситуации на белорусско-польской и белорусско-украинской границе, работа с вынужденными мигрантами из Украины, которые продолжают прибывать на территорию Республики Беларусь. Вместе с тем мы не забывали расширяться и раскрывать нашу инфраструктуру. Мы поняли, что без кризисных центров, которые мы в 2022 году начали открывать во всех областях и которые сейчас уже функционируют, нам было бы сложно справиться и с наплывом мигрантов, и с помощью, в которой нуждаются белорусы".

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

"Дела милосердия - это как одна из важнейших составляющих служения церкви. Само учение церкви призывает к тому, чтобы быть милосердным, сострадательным к ближнему своему. Человек, проводя таким образом свой жизненный путь, сам совершенствуется".

Галина Желанова, председатель Витебской областной организации Белорусского Красного Креста:

"В каждой областной организации есть своя изюминка. У нас, например, очень хорошо развито направление по социальному заказу. Мы понимаем, что сейчас идет старение в области нашей Витебской. У нас больше всего пожилых граждан. Поэтому нам надо развивать медицинские услуги".

Отметим, что сегодня Белорусский Красный Крест - надежный мост между теми, кто нуждается в заботе, и теми, кто готов оказать помощь. Организация выступает верным партнером государства в решении важных социальных задач. В рядах Белорусского Красного Креста состоит более 1 млн человек - это порядка 12 % населения страны.