XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка откроется 18 февраля

В числе сотен мероприятий и встреч симпозиум «Писатель и время». В данный момент поданы заявки из 20 стран. В этом году организаторы сократили количество дней работы выставки до 3, зато продлили время посещения для удобства гостей на целый час. Традиционно до БелЭкспо организуют поэтический маршрут: специальный автобус будет курсировать от станции метро "Немига".