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XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка откроется 18 февраля

Девиз выставки: "Книга объединяет людей и страны"

В числе сотен мероприятий и встреч симпозиум «Писатель и время». В данный момент поданы заявки из 20 стран. В этом году организаторы сократили количество дней работы выставки до 3, зато продлили время посещения для удобства гостей на целый час. Традиционно до БелЭкспо организуют поэтический маршрут: специальный автобус будет курсировать от станции метро "Немига".

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