3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
XXXII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения пройдут в Минске 25-26 мая
Автор:Редакция news.by
25 мая в Минске стартуют Кирилло-Мефодиевские чтения. Традиционный международный форум в поддержку Дня славянской письменности собирает представителей церкви, ученых, деятелей культуры, сотрудников сферы образования.
В Год белорусской женщины в основе тема - "Женщина в истории славянской письменности". Участники обсудят роль женского служения в истории Православной церкви и становлении белорусской государственности, а также актуальные вопросы церковной истории, религиоведения, богословия и науки.
Фото официального портала Белорусской православной церкви