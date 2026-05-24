XXXII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения пройдут в Минске 25-26 мая

25 мая в Минске стартуют Кирилло-Мефодиевские чтения. Традиционный международный форум в поддержку Дня славянской письменности собирает представителей церкви, ученых, деятелей культуры, сотрудников сферы образования.

В Год белорусской женщины в основе тема - "Женщина в истории славянской письменности". Участники обсудят роль женского служения в истории Православной церкви и становлении белорусской государственности, а также актуальные вопросы церковной истории, религиоведения, богословия и науки.

Фото официального портала Белорусской православной церкви

